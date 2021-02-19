Знаменитый итальянский бренд Dolce&Gabbana представил нового амбассадора. Ею стала британская модель, аристократка, племянница принцессы Дианы – Леди Китти Спенсер.

Впервые Китти Спенсер появилась на подиуме именитого бренда в 2017 году. Ее аристократическое происхождение помогло ей стать олицетворением эталонной девушки бренда.

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Спенсер участвовала в многочисленных рекламных кампаниях, а в 2018 году она открыла показ Alta Moda на берегу озера Комо.



Леди Китти Спенсер на показе Dolce&Gabbanа/ Vogue

Британская модель рассказывает, что с брендом Dolce&Gabbanа объединяет безумная любовь к Италии, культуры и искусства. Спенсер училась во Флоренции, поэтому очень тонко чувствует все, что пропагандируют в своих коллекциях Доменико Дольче и Стефано Габбана.

"Стать глобальным послом Dolce&Gabbanа– для меня большая честь. Возможность поработать с Доменико и Стефано – это для меня бесценный опыт и уникальная возможность узнать что-то новое о любимой Италии", – отметила Спенсер.



Леди Китти Спенсер стала послом Dolce&Gabbanа/ Фото из инстаграма

Множество раз 30-летняя наследница и вдохновение для многих британок появлялась на показах Dolce&Gabbanа качестве специального гостя. Китти Спенсер представляет тот женский канон красоты, который воспевает бренд в своих коллекциях, и все благодаря ее шарма и врожденном чувству достоинства.

"Мы счастливы приветствовать Китти в нашей большой семье. Ее харизма и внутренний мир направили нас на правильный путь. Видеть то, как она носит наши творения, представляет их в рамках собственного стиля – невероятное ощущение для нас", – отметили Доменико Дольче и Стефано Габбана .



Леди Китти Спенсер стала послом Dolce&Gabbanа/ Фото из инстаграма