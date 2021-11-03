Леди Гага впервые в истории украсила обложки британского и итальянского Vogue сразу

Американская исполнительница Леди Гага сейчас находится в центре внимания. Все из-за того, что в конце ноября состоится мировая премьера фильма "Дом Гуччи", в котором знаменитость сыграла главную роль. Пользуясь случаем итальянский и британский Vogue пригласил Леди Гагу сняться для их обложек.

Леди Гага впервые в истории украсила обложки британского и итальянского Vogue одновременно. Для британского глянца эпатажную знаменитость снимал легендарный фотограф Стивен Мейзел, а за стилизацию отвечал главный редактор издания Эдвард Эннинфул.

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На обложке глянца звезда позировала в роскошном наряде от бренда Schiaparelli. Она примерила платье-бюстье черного цвета с глубоким разрезом, которое довершала габаритная металлизированная тафта. Особой изюминкой образа стали короткие синие волосы и цветной макияж.

Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма

Итальянская обложка глянца получилась кардинально другой. Леди Гана позирует с нежным макияжем в кутюрном образе от Valentino авторства дизайнера Пьерпаоло Пиччолли.



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма

Для съемок 35-летняя исполнительница примерила черно-белое платье Chanel и черное пальто Balenciaga Couture. Эпатажная певица для итальянского издания даже полностью разделась. Перед объективом фотокамеры она позировала топлесс в двух откровенных позах. На кадрах можно разглядеть татуировку звезды на талии, бедре и спине.



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма



Леди Гага снялась для двух обложек Vogue / Фото из инстаграма