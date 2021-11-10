Вчера, 9 ноября, вся съемочная группа отправилась в мировое турне по случаю премьеры фильма "Дом Гуччи". Первой остановкой стала Великобритания. Именно в Лондоне главные герои фильма совершили первый выход на красную дорожку.

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Леди Гага, сыгравшая в фильме Патрицию Реджани, которая заказала убийство своего бывшего мужа, внука основателя Gucci Маурицио Гуччи, посетила премьеру в эффектном образе. Она надела полупрозрачное платье со шлейфом фиолетового цвета от Модного дома Gucci.

Ее образ дополнили черные колготки в сеточку и сапоги на высоком каблуке. Леди Гага надела черные полупрозрачные перчатки, распустила белокурые волосы, а на лицо нанесла насыщенный макияж в темно-фиолетовых тонах. Образ знаменитости завершили драгоценное колье, многочисленные браслеты и перстни.