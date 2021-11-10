Вчера, 9 ноября, вся съемочная группа отправилась в мировое турне по случаю премьеры фильма "Дом Гуччи". Первой остановкой стала Великобритания. Именно в Лондоне главные герои фильма совершили первый выход на красную дорожку. Читайте также Главные герои сериала "Игра в кальмара" совершили светский выход в Лос-Анджелесе: стильные образы Леди Гага, сыгравшая в фильме Патрицию Реджани, которая заказала убийство своего бывшего мужа, внука основателя Gucci Маурицио Гуччи, посетила премьеру в эффектном образе. Она надела полупрозрачное платье со шлейфом фиолетового цвета от Модного дома Gucci. Ее образ дополнили черные колготки в сеточку и сапоги на высоком каблуке. Леди Гага надела черные полупрозрачные перчатки, распустила белокурые волосы, а на лицо нанесла насыщенный макияж в темно-фиолетовых тонах. Образ знаменитости завершили драгоценное колье, многочисленные браслеты и перстни. Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" / Фото с Getty Images Компанию ей на красной дорожке составили Сальма Хаек, Джаред Лето, Адам Драйвер и другие. Для выхода на красную дорожку Сальма Хайек выбрала золотистое платье с эффектом растопленного золота от Gucci. Адам Драйвер и Джаред Лето также выбрали костюмы итальянского Модного дома. Адам красовался перед камерами в классическом черном наряде, а Джаред Лето выбрал бархатный костюм цвета морской волны. Главные герои фильма "Дом Гуччи" / Фото с Getty Images К теме! Все, что мы знаем о предыстории фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" – читайте по ссылке.