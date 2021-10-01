Своим каждым появлением Леди Гага демонстрирует бунтарский стиль. Все ее концертные образы становятся воплощением неземных фантазий звезды. Впрочем, для презентации своего альбома она выбрала изысканный наряд, который подчеркнул ее женственность.

Обратите внимание Анджелина Джоли вышла в свет со своей дочкой Захарой в потрясающем платье: фото

Мини-альбом, который называется Love for Sale, Леди Гага записала с Тони Беннеттом. На презентацию она прибыла в черном платье от бренда Elie Saab. Изделие состоит из трикотажного верха в рубчик с черными перьями и юбки плиссе длины макси. Платье довершил черный минималистичный пояс на талии.

Стилисты сделали знаменитости стильную прическу. Они собрали высокий пучок и выпустили две пряди накрученных волос спереди. Визажисты довершили роскошный образ эффектным макияжем. Зеленые глаза певицы подчеркнули черными стрелками, а губы – персиковой помадой.



Леди Гага в роскошном платье на презентации собственного альбома / Фото из инстаграма

Знаменитость во время концерта, на котором исполнила несколько своих песен и спела в дуэте с Тони Беннетом, примерила еще 2 роскошные платья. Она надела блестящее черное платье и золотистое платье с перьями.



Леди Гага в роскошном платье на презентации собственного альбома / Фото из инстаграма



Леди Гага в роскошном платье на презентации собственного альбома / Фото из инстаграма