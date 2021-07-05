Леди Гага покоряет Нью-Йорк: 5 роскошных образов знаменитости в отеле The Plaza

Последние несколько дней Леди Гага проводит в отеле The Plaza. Именно в этом легендарном месте, где снимали фильмы "Один дома" и "Великий Гэтсби", знаменитость демонстрирует безупречные образы в стиле Старого Голливуда.

Леди Гага сильно соскучилась по светским выходам и папарацци, поскольку каждый раз демонстрирует прессе тщательно подобранные образы до мелочей.

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Для появления на шоу American Idol знаменитость выбрала романтичное розовое платье в горошек длины миди с рукавами-фонариками. Женственности аутфиту звезда добавила благодаря аксессуарам: белым туфлям-лодочкам и мини-сумке Fendi Peekaboo.



Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

Затем исполнительница отправилась на прогулку в черном платье из весенне-летней коллекции Alexander McQueen. Платье с ярусами кружева шантильи и корсетным лифом особенно привлекло внимание поклонников. Его знаменитость дополнила сумкой YSL Mombasa Horn Bag, замшевыми туфлями Jimmy Choo и черными солнцезащитными очками Cat Eye.



Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

Для очередного выхода Леди Гага примерила облегающее длинное платье с вырезом и объемными рукавами-фонариками. Образ довершила прическа в духе Старого Голливуда, солнцезащитные очки и серьги-капли от Oscar de la Renta. Также исполнительница примерила любимый аксессуар Грейс Келли – сумку-клатч Mark Cross.



Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

В одном из своих очередных образов артистка превратилась в невесту. Для светского выхода она примерила белоснежный total look. Певица надела платье из прозрачного тюля в гороховый принт, а сверху накинула белоснежное пальто. Стилисты снова сделали знаменитости ее любимую прическу.

Довершили образ белые туфли и геометрическая сумка мятного цвета. Выход не обошелся без солнцезащитных очков и массивных сережек с жемчугом.



Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

В последний раз на лестнице отеля The Plaza свою любовь к моде Леди Гага доказала интересным образом. Знаменитость надела атласную шелковую рубашку в горошек с объемными рукавами, дополнив ее юбкой-карандашом, черными лаконичными туфлями, минималистичной сумкой.

Экстравагантный и одновременно сдержанный образ Леди Гага решила подчеркнуть ярко накрашенными губами красной помадой.



Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue