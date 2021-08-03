В гардеробе Леди Гаги есть вещи на любой вкус – от ярких платьев пикантной длины до сдержанных костюмов в классическом стиле. На удивление, во всех своих нарядах она выглядит и чувствует себя гармонично. Несколько дней назад певица выходила в свет в обольстительном платье, а сегодня появилась в образе деловой леди.

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Винтажный образ Леди Гаги от Жан-Поля Готье

Голливудская звезда примерила светло-серый костюм в черную полоску, который визуально вытягивает силуэт. Удлиненный двубортный жакет и свободные брюки – идеальное сочетание в это жаркое лето.

Автором винтажного аутфита является культовый французский модельер Жан-Поль Готье. В его нарядах красовались известные мировые знаменитости – Мадонна, Дита фон Тиз, Ирина Шейк, Cardi B, Винни Харлоу и другие.

Однако Леди Гага не была бы собой, если бы не добавила дерзости элегантному образу. Она выбрала нюдовые ботильоны на 30-сантиметровой платформе, которые деликатно скрыты за широкими брюками.

Из аксессуаров звезда подобрала:

стильные солнцезащитные очки "кошачий глаз";

крошечный белый клатч со серебристой застежкой.



Леди Гага в костюме от Жан-Поля Готье / Фото Getty Images

Напомним, в январе 2020 года легендарный Жан-Поль Готье завершил дизайнерскую карьеру после 50 лет в индустрии моды. Он запомнился миру как "модный революционер" и создал множество образов, которыми восхищались на самых престижных светских мероприятиях и красных дорожках.