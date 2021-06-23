Съемки биографической драмы "Дом Гуччи" наделали в сети много шума. Кроме того, что папарацци каждый день "сливали" в сеть образы Леди Гаги со съемок, бывшая жена Гуччи Патриция Реджани выражала свое недовольство Леди Гагой.

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По словам женщины, отсидевшей в колонии 18 лет, ей не нравится, актерский непрофессионализм, ведь телезвезда и понятия не имеет, кого играет в фильме.

"Меня раздражает то, что Леди Гага изображает меня в новом фильме Ридли Скотта, даже не имея вежливости или здравого смысла, чтобы прийти и встретиться со мной. Я считаю, что любой хороший актер должен сначала познать человека, которого он должен сыграть. Думаю, это неправильно, что со мной не связались", – отметила 72-летняя Патриция Реджани.

Съемки фильма о последних годах жизни дизайнера Маурицио Гуччи недавно завершились, поэтому Леди Гагу пригласили стать героиней для июльско-августовской обложки.

Главный редактор журнала решил стилизовать фотографию под рисунок красками. На обложке Леди Гага позирует в красной рубашке, накинув сверху шубу. Так до сих пор любит ходить Патриция Реджани.

Аутфит исполнительницы довершали винтажные серьги с камнями, перстни, массивное колье, насыщенный макияж и прическа бывшей жены модельера.



Леди Гага на обложке глянца Madame / Фото из твиттера

Почему Патриция Реджани заказала убийство?

После 13 лет брака дизайнер Маурицио Гуччи решил бросить Патрицию Реджани без всяких объяснений. Руководитель дома моды Gucci ушел не только от Патриции, но и от двух маленьких дочерей, чего не смогла ему простить женщина. Ее также разозлил факт, что любовница Гуччи была значительно моложе нее, затем в 1995 году Патриция Реджани заказала убийство.

В 1998 году бывшая жена покойного дизайнера была признана виновной в организации заказного убийства и приговорена к 29 годам тюремного заключения. В 2000 году апелляционный суд Милана сократил срок заключения до 26 лет. Узнав об этом, Патриция пыталась повеситься на шнурке, но ее успели спасти. Проведя в тюрьме в общей сложности 18 лет, она вышла на свободу в 2016 году.



Леди Гага сыграла Патрицию Реджани