Леди Гага очаровала и поразила фанатов образами в черных платьях: эффектные кадры

Знаменитая певица и королева дерзких выходов Леди Гага крайне редко демонстрирует свои образы. Впрочем, в этом году к ней приковано особое внимание. Актриса недавно завершила съемки фильма "Дом Гуччи", а сейчас активно готовится к новому шоу с Тони Беннеттом. В сети появились ее различные образы в черном платье.

В начале июля Леди Гага покоряла Нью-Йорк в эпатажных образах. Ежедневно на лестнице знаменитого отеля The Plaza в котором она жила, знаменитость показывала безупречные аутфиты в брендовых платьях, аксессуарах и драгоценных украшениях. После некоторого затишья исполнительница снова начала попадать под прицелы фотокамер.

Смотрите также Хейли и Джастин Бибер поразили сеть изысканными образами: фото

Эпатажный выход Леди Гаги

Популярная певица для выхода в свет надела черное обтягивающее платье длины миди на бретельках с фактурным лифом. Знаменитость расчесала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и довершила образ черной сумкой.

Наибольшее внимание к этому образу привлекла обувь артистки. Леди Гага славится своими эпатажными образами, поэтому надеть сапоги на высоченной платформе и каблуках для нее не составляет никакого труда, Впрочем фанаты были поражены смелостью исполнительницы пройтись в такой обуви по улицам Нью-Йорка, поэтому засыпали фото множеством комментариев.

"Кажется, я сломал лодыжку просто глядя на это фото";

"Только Леди Гага может ходить в таком";

"Обувь смешная, но это Леди Гага, поэтому ничего удивительного";

"Испортила такой красивый наряд этими ботинками, сейчас же не 2010 год";

"Выглядит она невероятно".

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

Элегантный образ Леди Гаги

Знаменитость умеет не только эпатировать, но и появляться перед поклонниками в повседневных и милых образах. Так, в своем инстаграме исполнительница опубликовала фото на фоне самого известного здания Нью-Йорка Empire State Building. На террасе ресторана или отеля Леди Гага сделала красивые кадры в элегантном наряде.

Исполнительница примерила длинное черное платье, украшенное золотистыми пуговицами и черным ремнем с золотой пряжкой и цепочками. Образ завершили туфли-лодочки черного цвета с фактурными кольцами.

Аутфит Леди Гага довершила серьгами с жемчужинами, перстнем и солнцезащитными очками Cat Eye. Волосы знаменитость собрала в пучок.

Этот образ уже больше понравился фанатам. В комментариях они написали, что Леди Гага – настоящая королева Нью-Йорка и ей этот город очень к лицу.

Чтобы увидеть больше фотографий, листайте вправо