У многих лавандовый цвет символизируется с Провансом, отпуском и солнечными летними днями. Именно поэтому дизайнеры решили сделать этот оттенок сиреневого цвета актуальным осенью – в тот период, когда нам не хватает солнца и тепла. Вопреки предстоящему сезону, стилисты советуют использовать этот цвет в своем гардеробе уже сейчас.

С помощью лавандового цвета можно расставлять ключевые оттенки в образах. Даже обычный свитер придаст вашему повседневному образу праздничности.

Читайте также Рози Хантингтон-Уайтли выпустила собственную коллекцию обуви: безупречные модели

Во время Недель моды дизайнеры представили несколько платьев в сиреневом цвете: длины макси, полупрозрачные и трикотажные. Платье из этого ультрапопулярного материала в будущем сезоне не покинут своих позиций и будут такими же модными.

Лавандовый – главный цвет осени / Vogue

Для экстравагантных модниц, которые не боятся создавать яркие аутфиты, создана шуба лавандового цвета. Такой вариант можно сочетать с голубой водолазкой и сапогами, став настоящей звездой стритстайла.

Креативный директор бренда Blumarine Николай Броньяно придумал нарядный удлиненный кардиган лавандового цвета, который предлагает носить с широким поясом и штанами клеш из 2000-х годов.

Лавандовый – главный цвет осени / Vogue

Весной и летом лавандовый прекрасно сочетается с пастельными и яркими оттенками. Креативный директор Marni Франческо Рисс в новой коллекции осень-зима 2021/22 предлагает одевать лавандовый в паре с ярким красным.

Стилисты советуют не ждать осени, а уже сейчас пополнять свои гардеробы стильным лавандовым нарядом. Выбирайте лавандовые мини-платья, топы, бейсболки, кроссовки, сумки и свитшоты.



Лавандовый – главный цвет осени/ Vogue



Лавандовый – главный цвет осени/ Vogue



Лавандовый – главный цвет осени/ Vogue



Лавандовый – главный цвет осени/ Vogue