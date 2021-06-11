Латексные брюки и платочек: дерзкий образ демонстрирует Тина Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль показала новый образ с платочком, который является одним из наиболее стильных головных уборов этого года. Звезда покорила Сеть новыми фото.

Украинская исполнительница Тина Кароль участвует в коллаборациях с различными брендами. Ранее она выпустила коллекцию обуви с брендом Kachorovska под названием "Сама собі свято". Зато в мае звезда создала платки.

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Певица представила коллаборацию с украинским брендом Dolya. Стильные платочки стоят 1550 гривен. Тина Кароль уже показывала откровенный и трендовый аутфит с платком оранжевого цвета, а сейчас она продемонстрировала другой вариант с черным головным убором.

Образ Тины Кароль

Для нового look знаменитость выбрала модный наряд. Она предстала перед камерой в бежевом топе без рукавов, который удачно подчеркивал фигуру. Тина Кароль соединила его с черными латексными брюками, что добавляли ауфиту дерзости.

Певица дополнила такой наряд аксессуарами – разными кольцами на пальцах. Одним из удачных акцентов также был черный маникюр.

Тина Кароль распустила волосы и уложила их легкими волнами, довершив прическу черным платочком от собственного бренда. На лице звезда сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы персиковой помадой.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией: