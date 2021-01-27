Известный французский бренд Chanel представил новую кутюрную коллекцию в виде фильма о показе в Гран-Пале, который снял нидерландский фотограф Антон Корбейн. Креативный директор бренда Виржини Виар посвятила новую коллекцию теплоте и важности семейных отношений.

Источник: Buro 24/7 Фильм начался с черно-белых кадров, а уже после того, как появился цвет, стало понятно, что все находятся на свадьбе. Смотрите также Сара Джессика Паркер провела онлайн-встречу с украинскими фанатами: видео В период пандемии гостей не приглашали, поэтому в зале пустовали стулья. Исключение сделали только для послов бренда – Марион Котияр, Ванессы Паради, Каролин де Мегрэ, Лили Роуз Депп и Пенелопы Крус. Перед показом шоу Антон Корбейн снял знаменитостей, которые позировали в новом салоне Chanel на улице Камбон, 31. Парижский дизайнер интерьеров Жак Гранж отремонтировал салон в духе Габриэль Шанель.