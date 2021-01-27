Известный французский бренд Chanel представил новую кутюрную коллекцию в виде фильма о показе в Гран-Пале, который снял нидерландский фотограф Антон Корбейн. Креативный директор бренда Виржини Виар посвятила новую коллекцию теплоте и важности семейных отношений.
Источник: Buro 24/7
Фильм начался с черно-белых кадров, а уже после того, как появился цвет, стало понятно, что все находятся на свадьбе.
Смотрите также
Сара Джессика Паркер провела онлайн-встречу с украинскими фанатами: видео
В период пандемии гостей не приглашали, поэтому в зале пустовали стулья. Исключение сделали только для послов бренда – Марион Котияр, Ванессы Паради, Каролин де Мегрэ, Лили Роуз Депп и Пенелопы Крус.
Перед показом шоу Антон Корбейн снял знаменитостей, которые позировали в новом салоне Chanel на улице Камбон, 31. Парижский дизайнер интерьеров Жак Гранж отремонтировал салон в духе Габриэль Шанель.
Модели на показе дефилировали не в одиночку, а небольшими группами, как на прогулке. Креативный директор рассказала, что она так стилизовала показ для того, чтобы модели выглядели, как на семейных архивных фото.
Я люблю большие семейные праздники, когда вместе воссоединяются несколько поколений одной семьи. Это так тепло и душевно. А в эти дни мы чувствуем себя в Chanel как члены большой семьи,
– отметила Виржини Виар.
В коллекцию вошли твидовые платья с голыми плечами и бантами, жакеты с множеством оборок, съемные юбки со сложной вышивкой, которые надевают поверх платья как фартук, комплект из сетки и шифона.
Стилистика коллекции начинается с детских наивных мотивов (бантики и розовые оборки) до взрослых, и это не просто так. На свадьбах собираются гости всех возрастов, поэтому по замыслу Виар, коллекция должна напоминать и о маленьких детях, и о матерях невесты и жениха.
Гости на торжестве одеты в цветочные короны и черно-белые туфли Мэри Джейн на небольшом каблуке. В образе невесты считывается эстетика 1920-х годов: она одета в длинное атласное платье с воротником, вышитое жемчугом-бабочками и украшенное множеством пуговиц.