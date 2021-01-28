После смерти Карла Лагерфельда кресло креативного директора женской линии одежды возглавил дизайнер Ким Джонс. Это событие в fashion-индустрии историческое, ведь британец никогда раньше не делал женскую одежду. До этого Джонс возглавлял только мужские бренды. В предпоследний день Недели моды дизайнер представил всем свою первую линейку женской одежды.

Источник: 24 канал

Поддержать креативного директора линии женской одежды пришли его звездные подруги.

Интересно Chanel представили кутюрную коллекцию весна – лето 2021: впечатляющий показ

Дебютный показ открыла Деми Мур. Она дефилировала по подиуму в эффектном костюме из шелка. Глубокую линию декольте дополнили акцентные длинные серьги. Викторианские черты, которые Джонс применил в силуэте, подчеркнули женственность в весенне-летней коллекции.

За актрисой представляли кутюрную коллекцию Fendi Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой, Кристи Тарлингтон, Кара Делевинь и многие другие.

Модели дефилировали в лабиринте из стеклянных конструкций украшенных зелеными растениями и деревьями. В коллекции модели представили брючные костюмы, грубые галифе в паре с жокейскими сапогами, платья с невесомыми полупрозрачными деталями и наоборот – тяжелыми плотными шлейфами.

Главным вдохновением для создания коллекции стало модернистское произведение Вирджинии Вулф "Орландо" и работы ее сестры Ванессы Белл – английской художницы и дизайнера интерьеров, которая была членом группы Bloomsbury. По словам Джонса, он увлекался этими женщинами всю свою жизнь.

Ким Джонс внимательно исследовал архивы Fendi, поэтому создал изящную и женственную коллекцию, а результат его работы превзошел все ожидания.

Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear



Кутюрная коллекция Fendi весна-лето 2021 / Фото с инстаграма fashionfutyrewear