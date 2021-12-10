Мэй Маск часто посещает светские события не только в США, но и прилетает в разные уголки мира. Недавно она произвела настоящий фурор на украинцев, ведь за несколько дней пребывания в Киеве она примерила наряды от наших топовых дизайнеров.

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Знаменитость имеет безупречное чувство стиля, поэтому ее образами вдохновляется даже молодежь. Для своей 500-тысячной аудитории Мэй Маск опубликовала новое фото в куртке, которая имеет все шансы завоевать любовь стильных девушек.

73-летняя мать основателя SpaceX и Tesla надела серебристую куртку оттенка металлик. Такое изделие в этом году имеет все шансы поселиться в гардеробах инстаграм-модниц. Под низ Мэй примерила нежно-голубой свитер, который прекрасно сочетается с металлическим серебристым.

Волосы, как всегда, звездная мамочка уложила в элегантную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж.



Мэй Маск показала модную зимнюю куртку / Фото с инстаграма



Мэй Маск показала модную зимнюю куртку / Фото с инстаграма

Напомним, ранее стильный образ в серебристой куртке с пушистой панамой показывала шведская модница Эльза Хоск.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели