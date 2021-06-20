Чтобы отдых оставил после себя только приятные воспоминания, тщательно составьте список того, что вам нужно взять с собой в чемодан. Куда бы вы не собирались, базовые элементы гардероба всегда должны быть с вами.

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Купальник

Ни один отпуск не обходится без купальника. Этим летом обращайте внимание на изделия на завязках, кроше, неон и цветочные принты. Если вам не охота гнаться за трендами, то вас всегда может выручить классика в базовых цветах, которая никогда не выйдет из моды.

Платье

Этим летом выбор платьев просто огромен. Прихватите с собой в путешествие изделие с разрезами на спине или талии, мини сукне в горошек, или же платье в цветочный принт, который сейчас очень популярен. На отдыхе стильное цветочное платье уже успела примерить Анна Андрес.

Кроп-топ

Если в вашем гардеробе есть топы – обязательно берите их с собой. Именно в этом сезоне такие изделия сочетаются с джинсами, брюками, велосипедками, бермудами и юбками. По возможности возьмите с собой несколько изделий, которые сможете менять, создавая новые образы.

Леггинсы

Независимо от того, какой отдых вас ждет – активный в горах или пассивный на море, леггинсы пригодятся вам. В горах это удобный элемент гардероба, а на море леггинсы вам понадобятся для утренней пробежки по побережью или для занятия спортом.

Бейсболка

Кепка в этом сезоне активно ворвалась в тренды. Она была ультрапопулярна весной и не теряет своих позиций летом. Такой головной убор спасет вас от палящего солнца, защищая ваше лицо и волосы от ультрафиолетовых лучей.

Обувь

В этом сезоне в гардероб звезд стритстайла ворвалась обувь, о которой все уже забыли – клоги. Вопреки странному дизайну, такую обувь довольно легко носить. А если вам такая обувь не очень подходит, то сандалии или мюли смогут их легко заменить.

Солнечные очки

Летом особое внимание завоевали оверсайз очки с толстой оправой и кошачий глаз. Выбирайте аксессуар под форму и черты своего лица.