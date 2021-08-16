32-летняя актриса месяц назад разошлась с Александром Эллертом. Об этом она публично заявила в своем инстаграме. Фанаты до сих пор надеются, что пара все-таки помирится, впрочем, Ксения Мишина пожаловала на красную дорожку с другим мужчиной. Компанию ей составил звездный коллега, 30-летний актер Артемий Егоров.

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Сейчас знаменитость активно участвует в съемках нового сезона легендарного шоу "Україна має талант". Организаторы проекта пригласили Ксению Мишину присоединиться к звездному составу жюри.

Почти каждый день актриса публикует в инстаграм-сторис видеоролики со съемок, стоя перед камерой в платьях и костюмах от украинских брендов. На красную дорожку Одесского кинофестиваля Ксения также выбрала наряд украинской марки.

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Образ Ксении Мишиной

Вместе с коллегой Артемием Егоровым актриса позировала перед фотографами в платье от украинского дизайнера Валерии Ковальской. Знаменитость надела белое двубортное платье на длинный рукав с волановым шлейфом и серыми вставками перьев по бокам.

Актриса дополнила образ черными минималистичными босоножками на завязках, дополнив его эффектным насыщенным макияжем и распущенными длинными волосами. Перед камерами фотографов Артемий Егоров позировал в черном смокинге.



Роскошный аутфит Ксении Мишиной / Viva



Роскошный аутфит Ксении Мишиной / Viva