Знаменитая актриса Ксения Мишина недавно разошлась с Александром Эллертом, впрочем грустить ей никогда, ведь она ежедневно проводит время на съемочной площадке. Знаменитость не комментирует причину развода и не раскрывает никаких деталей, однако радушно делится с поклонниками инстаграм-сториз с отдыха или рабочего процесса.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Так, актриса поделилась со своей многотысячной аудиторией роскошным образом, который подобрали для нее стилисты популярного шоу "Україна має талант". Над образами звезды колдуют несколько девушек, поэтому ее телевизионные аутфиты удивят многих телезрителей.

В одном из выпусков талант-шоу Ксения Мишина появится в очаровательном образе, который ей очень к лицу.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Главная героиня 1 сезона романтического шоу "Холостячка" записала для фанатов несколько видеороликов, на которых позировала перед зеркалом в платье, которое демонстрирует ее стройную талию и выгодно подчеркивает все формы.

Образ Ксении Мишиной

Знаменитость надела бордовое кожаное платье миди на бретельках с длинными перчатками. Ранее в таком платье в одном из своих интервью появлялась певица Ирина Федишин. К стильному изделии Ксения подобрала черные босоножки на каблуках.

Аутфит знаменитости дополняла невероятно красивая прическа. Стилисты сделали звезде мальвину, а роскошные длинные волосы накрутили. Невероятный наряд актрисы дополнила серебряная длинная серьга и красивый макияж. Визажисты подчеркнули глаза серыми тенями и длинными черными стрелками.



Очаровательный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз



Очаровательный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз

Образ Ирины Федишин в бордовом платье с перчатками