Ксения Мишина похвасталась сексуальным платьем от бренда J'amemme

Несколько дней назад Ксения Мишина отправилась с подругами на отдых в Абу-Даби. Там она продемонстрировала идеальное платье от украинского бренда J'amemme.

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина любит стильно одеваться.

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Знаменитость часто выбирает вещи от дизайнеров. В этот раз она прихватила с собой на отдых мини-платье с разрезами от бренда J'amemme.

Ксения Мишина примеряла с подругами черные платья. В таких образах они отправились на ужин в честь открытия клуба Rixos.



Стильные образы Ксении Мишиной и ее подруг / Cкриншот из инстаграма актрисы

Образ Ксении Мишиной

Актриса надела необычное платье, состоящее из бра, мини-юбки и болеро на длинный рукав. Роскошный образ Ксения Мишина дополнила трендовыми туфлями на массивном каблуке от бренда Versace.

Cвой аутфит знаменитость дополнила золотистой цепочкой с кулоном и нейлоновой черной сумкой Prada. Ксения распустила волосы и сделала макияж в золотистых тонах.



Модный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы



Модный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях поклонники засыпали звезду приятными комментариями.