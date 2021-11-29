Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина любит стильно одеваться.
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Знаменитость часто выбирает вещи от дизайнеров. В этот раз она прихватила с собой на отдых мини-платье с разрезами от бренда J'amemme.
Ксения Мишина примеряла с подругами черные платья. В таких образах они отправились на ужин в честь открытия клуба Rixos.
Стильные образы Ксении Мишиной и ее подруг / Cкриншот из инстаграма актрисы
Образ Ксении Мишиной
Актриса надела необычное платье, состоящее из бра, мини-юбки и болеро на длинный рукав. Роскошный образ Ксения Мишина дополнила трендовыми туфлями на массивном каблуке от бренда Versace.
Cвой аутфит знаменитость дополнила золотистой цепочкой с кулоном и нейлоновой черной сумкой Prada. Ксения распустила волосы и сделала макияж в золотистых тонах.
Модный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы
Модный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы
В комментариях поклонники засыпали звезду приятными комментариями.
- "Вы шикарна";
- "Лучшая холостячка";
- "Это просто самая желанная девушка Украины";
- "Вы очень красивая! Фото суперовые";
- "Словами невозможно передать, как вы хороши".