Ксения Мишина надела боди и корсетное платье от бренда Bakhirka Apparel за 35 тысяч гривен

Украинская актриса и "Холостячка" первого сезона реалити-шоу Ксения Мишина в очередной раз показала роскошный образ. Знаменитость поделилась с поклонниками новой фотографией с вечеринки, на которую примеряла вещи от украинского бренда Bakhirka Apparel.

Известная украинская актриса, которая после примирения с Александром Эллертом снова разочаровала поклонников заявлением о том, что они больше не являются парой, наибольшее внимание сейчас уделяет своей карьере.

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В этом году Ксения Мишина предстала перед зрителями в роли медсестры Тамары в сериале "Клятва врача", а летом заняла судейское кресло в шоу "У Украины есть талант". Кроме этого, актриса снялась в хорватско-украинском сериале "Злоязычие", который выйдет на телеэкраны в декабре, а недавно сыграла в англоязычной ленте о Чернобыле — The Chernobyl Fallout.

Одну из самых востребованных актрис Украины пригласили на презентацию премьер StarlightMedia. Именно эта медиагруппа и телеканал СТБ запустили новый сезон шоу ""У Украины есть талант".

"Ох и новинки Вас ждут на СТБ в 2022 году", – написала Ксения Мишина в заметке.

Образ Ксении Мишиной

Для светского выхода звезда надела боди из тюлевой ткани с высокой горловиной и асимметричными вставками красно-черного цвета. Сверху актриса надела мини-платье бюстье черного цвета с металлическими крючками. Эти элементы гардероба Ксения выбрала от украинского бренда Bakhirka Apparel. Общая сумма боди и платья составляет 35 тысяч гривен.

Звезда телеэкранов распустила прямые волосы, сделала эффектный макияж и дополнила образ нейлоновой черной сумкой от Prada. Роскошный аутфит знаменитости дополняли атласные туфли на массивной платформе из новой коллекции от бренда Versace Medusa Aevitas за 28 тысяч гривен.



Роскошный выход Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы



Роскошный выход Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы