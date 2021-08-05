Кроп-топ и юбка: как инстаграм-звезды носят трендовые летние костюмы

Лето – это прекрасная пора для откровенных и смелых образов. Поэтому если вы только собираетесь на отдых, подумайте о покупке такого яркого комплекта. Жаркие дни еще продолжаются, у вас есть дастатньо времени похвастаться своей фигурой в трендовых костюмах.

Бралет с завязками и юбки с необычными вырезами – однозначный тренд этого сезона. Фэшн-инфлюенсеры одна за другой идут ва-банк и покупают стильные тандемы.

Интересно знать Морской бриз: стильные курортные образы инстаграм-звезд

Как инстаграм-звезды носят трендовые летние костюмы

Любимицей таких сочетаний еще с начала лета была Валентина Ферраньи. Девушка не боится откровенных образов и смело надевает приталенные юбки с вырезами и кроп-топы. Для воплощения своего стиля она выбирает черный и зеленый цвет.

Стильное сочетание примерила и сестра Валентины – Кьяра Ферраньи. Правда, блогер выбрала укороченную модель юбки и яркий пестрый принт. Вязаный розовый костюм – именно то, что нужно для отдыха.

Фэшн-инфлюенсер Камила Коэлью настоящая поклонница тандема кроп-топа и юбки миди. Девушка имеет в своем гардеробе не один костюм и часто экспериментирует с различными моделями.

Негин Мирчалехи выбрала для летнего отдыха у моря черный костюм с легкой полупрозрачной ткани. Кроп-топ с длинным рукавом прекрасно подойдет для вечерних прогулок на пляже.

Бразильская модель Жизель Оливейра предпочла откровенный образ с мини-юбки и кроп-топа, который прикрывает лишь одно плечо. Девушка стилизует костюм, добавляя бежевую сумку Chanel.

Более сдержанную модель выбрала для себя Жюли Феррери. Она проводит летние будни в костюме яркого розового оттенка: с укороченной рубашкой и юбкой.

Американская модель Кайли Дженнер тоже успевает за тенденциями и поддерживает тренд на костюмы. Она добавила в свой летний гардероб стильный тандем с укороченной футболки и приталенные мини-юбки с оригинальным принтом.

Демонстрирует свою прекрасную фигуру еще одна поклонница летних костюмов София Коэльо. Стилист создает яркие образы из топа и юбки. В этом году она выбрала темно-зеленый тандем, который разбавила неоновой оранжевой сумкой и обувью. Еще одна радужная модель пригодилась девушке не отдыхе. Она стилизовала этот образ красочной сумкой и белыми клогами.

Шведская модель Эльза Хоск демонстрирует классическое и изысканное воплощение летних тенденций. Она позирует на фотографиях в красном костюме с укороченным жакетом и юбкой миди.