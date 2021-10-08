В четверг, 7 октября, в Великобритании стартовал 65-й Лондонский кинофестиваль. В первый день состоялась премьера фильма чилийского режиссера Пабло Ларриана "Спенсер". Именно ему принадлежит биографическая картина "Джеки" о Жаклин Кеннеди.

Смотрите также Главная покупка осени – стильные свитера: гид по самым модным моделям сезона

События фильма происходят в течение трех рождественских дней в 1991 году. Кинокартина в деталях показывает, как леди Ди проводила время с королевской семьей в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно в этот праздничный период принцесса Диана решает разорвать брак со своим мужем, принцем Чарльзом.

Кинокритики пророчат американской актрисе номинацию "Оскар" за воплощение образа принцессы Дианы.

Кристен Стюарт рассказала, что для того, чтобы реалистично перевоплотиться в роль принцессы, она перечитала множество биографий, а также записалась на курсы дикции, чтобы максимально точно передать язык жены принца Чарльза. Также актриса в свободное время смотрела видеоролики с принцессой, пытаясь запомнить ее манеру ходить, смотреть, говорить.

Трейлер фильма "Спенсер": смотрите онлайн

Образ Кристен Стюарт

На публике знаменитая актриса появилась в платье любимого бренда Chanel. Она часто снимается в рекламе бренда и выбирает наряды от Модного дома на все светские события.

На этот раз звезда надела длинное обтягивающее платье без бретелек серого цвета, украшенное черными и серебристыми камнями. Ее образ завершили черные минималистичные босоножки.

Актриса распустила волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Визажисты накрасили веки знаменитости ее любимыми черными тенями.

Перед фотографами Кристен позировала со своими экранными сыновьями – актерами Джеком Ниленом и Фредди Спраем, которые сыграли принцев Уильяма и Гарри.



Светский выход Кристен Стюарт / Фото с Getty Images



Светский выход Кристен Стюарт / Фото с Getty Images