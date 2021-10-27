Для широкой публики знаменитая актриса выбрала платье-комбинацию от любимого бренда. Кристен Стюарт часто снимается в рекламах бренда и выбирает наряды от Chanel на все светские события.
Интересно Жюли Феррери показала роскошную дубленку с кирпичной сумкой.
На красной дорожке знаменитость красовалась в черном бра и длинной многоярусной юбке макси на высокой посадке. Белый низ изделия дополнила черная сетка с кружевной оборкой и атласным бантом.
Образ знаменитости дополнило серебристое колье на шее. Стилисты сделали Кристен кудри на волосах и создали довольно необычную прическу. Как обычно, перед камерами фотографов, знаменитость красовалась в любимом макияже smoky eyes, подчеркнув губы коричневой помадой.
Кристен Стюарт на премьере фильма "Спенсер" / Фото с Getty Images
Кинокритики пророчат американской актрисе номинацию "Оскар" за воплощение образа принцессы Дианы. События фильма проходят в течение трех рождественских дней в 1991 году.
Кинокартина в деталях показывает, как леди Ди проводила время с королевской семьей в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно в этот праздничный период принцесса Диана решает расторгнуть брак со своим мужем, принцем Чарльзом.
Трейлер к фильму "Спенсер": смотрите онлайн