Красотка на миллион: девушка Леонардо Ди Каприо примерила элегантный образ в Лос-Анджелесе

Модель, актриса и девушка Леонардо Ди Каприо начала чаще появляться на светских вечеринках. Как и раньше, влюбленные решили не появляться на публике вместе, впрочем, теперь поклонники пары имеют возможность насладиться роскошными образами Камилы Морроне.

Накануне актриса собралась в ресторан Vespertine в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать коллекцию высокой парфюмерии Guerlain l'art et la Matière.

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Для нового светского выхода Камила надела шикарное элегантное платье. По ее словам, температура в Лос-Анджелесе уже немного опустилась, поэтому она охотно может надевать длинное платье с рукавами.

Девушка Леонардо Ди Каприо выбрала на ужин готический образ. Она примерила черное платье от болгарского дизайнера Петара Петрова, которое стоит 59 тысяч гривен. Аутфит Камила разбавила массивными золотистыми браслетами поверх рукавов и несколькими перстнями. В тон к платью девушка нарисовала ногти черным лаком.

24-летняя модель создала простой и изысканный образ благодаря лаконичной прическе и макияжу, которые напоминали классический французский стиль. Стилисты сделали высокий пучок, а на лицо нанесли пудровые тени и матовую помаду.

Мне нравится одежда, которая хорошо прилегает к телу и демонстрирует изгибы и форму,

– отметила Морроне.

Свой образ она завершила идеально очаровательной парой кожаных ботинок до колен от бренда Manolo Blahnik.



Стильный образ Камилы Морроне / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Камилы Морроне / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Камилы Морроне / Фото из инстаграма модели