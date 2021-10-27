Кожаный жакет – маст-хэв осеннего гардероба: 7 стильных образов

В 1990-х годах кожаный жакет был объектом желания каждой модницы. Американская актриса Гвинет Пэлтроу выбирала удлиненный жакет из кожи на все громкие вечеринки, а Риз Уизерспун сияла в нем на красных дорожках. С течением времени тренд на такие жакеты вернулся, так что теперь они есть в гардеробе каждой модницы.

Тренд на кожаные жакеты вернулся еще несколько сезонов назад, впрочем, именно этой осенью эти изделия заняли ведущее место в образах модных инфлюенсеров. И если раньше все делали ставку на черные жакеты, то сейчас мода пошла на темно-коричневые изделия.

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Датская модница Эмили Синдлев создает total look с ярко-оранжевым жакетом, а Белла Хадид завершает черно-белый ансамбль карамельным изделием.



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера

Кожаные жакеты отлично сочетаются с голубым и темно-синим денимом. Также к блейзерам идеально подходят трендовые кожаные брюки, с помощью которых можно создать цельный брючный костюм.

Британская модница Алисия Родди сочетает черный кожаный жакет с салатовыми сапогами на каблуке и минималистичной сумкой того же цвета, а инфлюенсер Каролин Бломст к жакету подбирает кожаные брюки, коричневый свитер и бейсболку.



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера

Модная блогерша Диана Милканова надевает коричневый жакет размера оверсайз, сочетая с молочным топом, сапогами и солнцезащитными очками с белой оправой.



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильные образы с кожаными жакетами / Фото из инстаграма инфлюенсера