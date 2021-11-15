Кожаный топ, жакет и брюки: Леони Ханне ошеломила изысканным образом – роскошные кадры

Инфлюенсер Леони Ханне роскошно выглядит в любом месте, будь то на светских мероприятиях, модных показах, прогулках или отдыхе. Она ежедневно придумывает очаровательные образы, от которых невозможно отвести взгляд. Блогер сейчас отдыхает на Мальдивах, поэтому показала очередной стильный образ.

Немецкая знаменитость несколько дней назад произвела настоящий фурор, примерив на себе платье от двух украинских брендов – J'Amemme и Santa Brands. Теперь всемирно известный инфлюенсер примерила наряды от турецкой марки Ozlem Kaya.

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Образ Леони Ханне

Стильные кадры немка сделала на фоне пальм. Красавица надела черный кожаный топ с аксессуарным элементом – ремнем. Сверху она накинула удлиненный оверсайз-жакет, дополнив свой образ черными широкими брюками на высокой посадке из полупрозрачного материала.

Такие брюки идеально подходят для теплых стран, ведь в них достаточно комфортно благодаря легкому материалу.

Блондинка разбавила черный аутфит салатовыми босоножками с квадратным носком и фактурной сумкой. Леони выпрямила волосы и сделала на лице легкий макияж. В заметке она отметила, что рада быть послом Fashion Week Istanbul и носить наряды от их локальных брендов.



Леони Ханне показала новый образ на Мальдивах / Фото из инстаграма



Леони Ханне показала новый образ на Мальдивах / Фото из инстаграма