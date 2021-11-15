Немецкая знаменитость несколько дней назад произвела настоящий фурор, примерив на себе платье от двух украинских брендов – J'Amemme и Santa Brands. Теперь всемирно известный инфлюенсер примерила наряды от турецкой марки Ozlem Kaya.

Смотрите также Модель Victoria's Secret Жасмин Тукс поразила платьем от ливанского дизайнера: эффектные фото

Образ Леони Ханне

Стильные кадры немка сделала на фоне пальм. Красавица надела черный кожаный топ с аксессуарным элементом – ремнем. Сверху она накинула удлиненный оверсайз-жакет, дополнив свой образ черными широкими брюками на высокой посадке из полупрозрачного материала.

Такие брюки идеально подходят для теплых стран, ведь в них достаточно комфортно благодаря легкому материалу.

Блондинка разбавила черный аутфит салатовыми босоножками с квадратным носком и фактурной сумкой. Леони выпрямила волосы и сделала на лице легкий макияж. В заметке она отметила, что рада быть послом Fashion Week Istanbul и носить наряды от их локальных брендов.



Леони Ханне показала новый образ на Мальдивах / Фото из инстаграма



Леони Ханне показала новый образ на Мальдивах / Фото из инстаграма