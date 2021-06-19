Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей современности. Представительница клана Кардашян-Дженнер очаровывает публику не только на подиумах и страницах именитых глянцев, но и стритстайл-фотографов во время прогулок.

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Трендовый look Кендалл Дженнер

Для выхода в свет Кендалл выбрала кожаные брюки клеш на низкой посадке, которые уже стремительно набирают обороты, врываясь в женские гардеробы. Благодаря расклешенному крою длинные ноги знаменитости визуально выглядели еще длиннее.

Сверху модель надела черный топ, который дополнила длинными серебряными цепочками с крестами. К стильному образу 25-летняя модель подобрала трендовые туфли с квадратным носком с принтом зебры.

Великолепный образ довершила минималистичная черная сумка с короткой ручкой и собранная часть волос в крабик. Последним штрихом в создании образа стал нежный макияж. Кендалл нарисовала веки светло-коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Copyright



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Copyright