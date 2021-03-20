Теплые дни уже на подходе, а это значит, что пора вытаскивать с полок кожаные куртки и шорты. Стильный весенний образ из базовых элементов гардероба, которые есть у каждой девушки, продемонстрировала на своем примере француженка Жюли Феррери.

Самая модная француженка Жюли Феррери показала беспроигрышную формулу стильного образа. Модница составила простой и лаконичный образ, который идеально подойдет не только для обыденных выходов, но и для прогулок в выходной день.

Читайте также В кожаном тренче и брюках хаки: Эльза Хоск поразила дерзким образом

Архитектор продемонстрировала очередной безупречный образ, который сможет повторить каждая.

Образ Жюли Феррери

Модница надела белую рубашку и короткие джинсовые шорты с карманами черного цвета. Она дополнила шорты черным ремнем с серебряными пряжками. Сверху фешиониста надела кожаную куртку.

Свой весенний образ она довершила черными колготками и сапогами-челси на массивной подошве. Среди аксессуаров Жюли сделала ставку на массивный золотистый браслет, который она в последнее время одевает довольно часто. Особой изюминки также добавили золотые кольца на пальцах.

Для прогулки по солнечному городу Аяччо, что на Корсике, Феррери выбрала черную сумку с бахромой. Волосы девушка накрутила, сделав пышные локоны, а на лице сделала естественный макияж.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо