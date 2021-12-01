Кот Степан прорекламировал сумку Valentino за 4 тысячи евро: забавное фото

Популярный кот Степан получил заказ от итальянского Модного дома Valentino. Четвероногий на своей странице в инстаграме прорекламировал сумку знаменитого бренда.

Украинский кот Степан начинает покорять не только интернет-сеть, у домашнего питомца уже появились первые рекламные заказы. После того, как фото кота опубликовала на своей странице певица Бритни Спирс, им буквально увлекся весь мир.

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Итальянский бренд, который одевает в свои изделия знаменитых селебрети, обратил внимание на украинского кота и предложил владелице Анне рекламу серебристой сумки.

Бренд особенно увлекся невозмутимым кадром кота с бокалом вина. Именно такое фото хозяйка Анна сделала для рекламы. Кот Степан занял свою любимую позу с одной лапой на столе и безразличным взглядом смотрит куда-то вдаль.

На сайте бренда сумка Roman Stud The Shoulder Bag от Valentino, полностью покрытая кристаллами Swarovski стоит 4 410 евро (свыше 132 тысяч гривен).



Кот Степан прорекламировал сумку Valentino / Фото из инстаграма кота

Нас уже показывали Discovery, американский MTV купил права на одного из роликов. Бренд Valentino заказал рекламу. Заказывают поздравления с днем ​​рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю,

– отметила хозяйка котика.

Число подписчиков на личной странице кота постоянно растет. У кота есть все шансы совсем скоро собрать 1 миллион поклонников. Пока что за его новыми фотографиями следят почти 800 тысяч фанатов со всего мира.

Известно, что хозяйка подобрала кота на улице еще 13 лет назад. Кот уже старый, поэтому в разные поездки Анна с ним ехать отказывается, а вот новые кадры для подписчиков охотно делает и публикует на странице.