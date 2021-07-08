Косынка – ультрапопулярный головной убор: как ее носят инстаграм-модницы

Этим летом стильным бейсболкам и панамам успела составить конкуренцию косынка. Этот головной убор завоевал популярность в начале весны после показа Versace.

Презентуя новую коллекцию, Донателла Версаче решила добавить моделям изюминку с помощью косынки. Тогда после завершения шоу Ирина Шейк появилась на улицах Милана в черном головном уборе, и уже через несколько недель в косынках начали массово появляться зарубежные модницы и инфлюэнсеры.

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Если весной косынка для фешионист служила скорее удачным аксессуаром к их образу, то летом – это необходимость, чтобы уберечь себя от солнечных лучей.

Косынка, которую завязывают сзади, делает аутфит более сложным и дорогим, поэтому не стоит недооценивать силу аксессуаров в образе. Часто именно они выводят аксессуар на новый уровень и делают его особенно стильным.

Цвет и принт зависит от вашего гардероба и от того, какие цвета в нем преобладают. Если вы уже приобрели вещи в розовом, зеленом, оранжевом и лимонном оттенке – можете смело покупать шелковый платок, который сможете легко сочетать с рубашкой, костюмом, платьем или топом.

Если хотите создать нейтральный образ, то остановите свое внимание на косынках в пастельной цветовой гамме. Что касается принтов, то в этом сезоне ультра популярным считается цветочный или абстрактный геометрический принт.

Сегодня косынки есть в гардеробе современных it-girls – Беллы и Джиджи Хадид, Дуа Липы, Хейли Бибер, Кайи Гербер, Эльзы Хоск и многих других.

В начале лета в тренды ворвалась техника кроше. Сначала Кендалл Дженнер презентовала на себе купальник, впоследствии Белла Хадид панаму, а португальская стилистка София Коэльо и итальянская инфлюэнсер Кьяра Ферраньи – костюмы. Теперь основательница бренда головных уборов Сол Пардо представила цветные банданы кроше, которые помогут дополнить любой яркий образ.