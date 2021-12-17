В костюме из коллекции Бейонсе: Леся Никитюк позировала в трендовом костюме с клетчатым принтом
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк поразила сеть стильным образом. Она позировала в фотосессии в костюме из коллекции-коллаборации бренда Ivy Park и марки Adidas.
Известная украинская телеведущая и блогер опубликовала новые фото на личной странице. Она сообщила, что коллекция, созданная в коллаборации бренда Бейонсе Ivy Park и марки Adidas, продается в Украине.
Смотрите также В платье с разрезом за 555 долларов: Леся Никитюк похвасталась роскошным вечерним образом
Образ Леси Никитюк
Знаменитость устроила стильную фотосессию в наряде из коллекции Бейонсе. Она позировала перед объективом в трендовом черно-белом костюме с клетчатым принтом. Комплект состоял из жакета с высокими плечами и брюк с полосками лаймового цвета.
Леся Никитюк соединила наряд с яркой шапкой и ботинками на массивной платформе. Аутфит удачно дополняла также черная лакированная сумочка.
Блогерша собрала волосы в высокий пучок и распустила волосы. Образ завершил лаконичный макияж. Леся Никитюк подчеркнула глаза черными стрелками, а губы – бежевой помадой.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Поклонники Леси Никитюк активно комментируют каждое ее фото. Под новым сообщением знаменитости также множество комплиментов:
- "Очень классный костюм";
- "Лесю, эти костюмы на тебе сидят лучше, чем на Бейонсе";
- "Этот стиль запрещено еще кому-то носить, потому что на вас это непревзойденно";
- "Наша Леся-модель";
- "Как вам подобают костюмы";
- "Идеально стильная! Лучше не придумаешь".