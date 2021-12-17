Известная украинская телеведущая и блогер опубликовала новые фото на личной странице. Она сообщила, что коллекция, созданная в коллаборации бренда Бейонсе Ivy Park и марки Adidas, продается в Украине.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость устроила стильную фотосессию в наряде из коллекции Бейонсе. Она позировала перед объективом в трендовом черно-белом костюме с клетчатым принтом. Комплект состоял из жакета с высокими плечами и брюк с полосками лаймового цвета.

Леся Никитюк соединила наряд с яркой шапкой и ботинками на массивной платформе. Аутфит удачно дополняла также черная лакированная сумочка.

Блогерша собрала волосы в высокий пучок и распустила волосы. Образ завершил лаконичный макияж. Леся Никитюк подчеркнула глаза черными стрелками, а губы – бежевой помадой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Поклонники Леси Никитюк активно комментируют каждое ее фото. Под новым сообщением знаменитости также множество комплиментов: