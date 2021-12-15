Поклонники молодежного сериала "Элита" имеют все шансы в 5 сезоне увидеть свою любимую актрису. Данна Паола, сыгравшая школьницу Лу вернется после учебы в США. Пока выход сериала планируется на 2022 год, показываем волшебный образ мексиканской знаменитости на одном из светских событий.

Смотрите также Ариана Гранде удалила фото из инстаграма из-за обвинений в азианфишинге: как выглядел образ

Что интересно, образ для актрисы подготовила личный стилист Меган Фокс и Хейли Бибер – Мэйв Рейли. Кадры с данной девушка опубликовала в своем инстаграме.

Образ Данны Паолы

Знаменитость надела темно-бордовый комплект от нью-йоркского бренда LaQuan Smith. Девушка примерила короткий топ с длинными рукавами и юбку с разрезом длины макси. Юбка и рукава в топе были полностью пронизаны дырками, которые добавляли образу особой сексуальности. К стильному изделию Данна подобрала бежевые босоножки.

Блондинка дополнила роскошный look драгоценным колье и массивными серьгами от BVLGARI. Волосы девушка закрутила в пучок и выпустила передние пряди. На лице звезды сериала "Элита" сиял яркий макияж. Она подчеркнула взгляд темными тенями, а губы розовой помадой.



Эффектный выход Данны Паолы / Фото из инстаграма Мейв Рейли



Эффектный выход Данны Паолы / Фото из инстаграма Мейв Рейли