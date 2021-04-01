Светская львица и миллионерша Кайли Дженнер разнообразила свой вечер вместе с сестрой Кендалл и отправилась на ужин в любимый ресторан суши Нобу. Для прогулки она выбрала необычный образ.

Look девушки состоял из обтягивающего комбинезона, вдохновленного космической тематикой. Кто его создал – неизвестно. Сама же Кайли призналась под фото, что она "будто с другой планеты". Образ фиолетового цвета был разбавлен вкраплениями различных "галактик". Свой выход она дополнила туфлями Cindy, созданные Александром Вотье, и крошечной розовой сумочкой.

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Звезда позировала рядом со своим роскошным домом в Лос-Анджелесе и не стеснялась демонстрировать пышные формы тела. Что интересно, для выхода она сняла свои нарощенные волосы и показала собственное боб-каре. Стилисты сделали ей влажную укладку волос.

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Реакция поклонников

Многие фанаты положительно отреагировали на новый вечерний look звезды: