Кортни Кардашян появилась на публике с бойфрендом Трэвисом Баркером. Светская львица выбрала для выхода лакированную рубашку от украинского бренда TTSWTRS.

Звезды устроили парное свидание с актрисой Меган Фокс и рэпером Колсоном Бейкером. Вместе они посетили турнир по смешанным единоборствам UFC 260, который на днях состоялся в Лас-Вегасе. Кортни Кардашян и Трэвис Баркер продемонстрировали эпатажный парный look. Если барабанщик надел лакированную куртку, то светская львица – рубашку.

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Знаменитость сделала выбор в пользу украинского бренда TTSWTRS. Удлиненная лакированная рубашка черного цвета из коллекции FW 2020-21 обошлась Кортни в почти 9 тысяч гривен. Ее звезда соединила с укороченным белым топом в рубчик и облегающими лакированными брюками.

Волосы Кортни Кардашян оставила распущенными и сделала макияж с акцентом на глаза, а пухлые губы накрасила нюдовой помадой. На публике влюбленные вели себя вызывающе и ели "Чупа-чупсы".