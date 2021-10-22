Кортни Кардашян и Трэвис Баркер готовятся к свадьбе: 10 лучших образов влюбленной пары

42-летняя светская львица Кортни Кардашян и 45-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер готовятся к свадьбе. Накануне бойфренд сделал предложение любимой, представительнице семейства Кардашян-Дженнер. Редакция Fashion 24 решила вспомнить лучшие выходы будущих супругов.

Для особенного дня Трэвис украсил пляж на берегу моря в Монтесито огромным количеством красных роз, а внутри выложил инициалы их имен "К" и "Т". Музыкант подарил Кортни кольцо с большим бриллиантом овальной огранки.

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Их помолвка состоялась после девяти месяцев встречаний. Под венец Кортни пойдет впервые, несмотря на то, что ранее у нее был муж Скотт Дисик, от которого у нее трое детей. Трэвис Баркер женится во второй раз, он отец двоих детей.

Изначально отношения влюбленных были окутаны романтикой. Они публично признавались друг другу в любви, посвящали страстные фото в инстаграме, а Трэвис одаривал Кортни огромными букетами роз.

Музыкант весь в татуировках на наших глазах превращался в нежного и влюбленного парня. Судя по всему, Кортни и Трэвис наконец нашли друг в друге родственные души, поэтому еще раз порадуют нас домашними совместными кадрами, безупречными светскими выходами и пышной свадьбой.

В каких образах Кортни и Трэвис радовали своих поклонников с февраля по настоящее время – смотрите в подборке.



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love



Совместные выходы Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма @kravis_love