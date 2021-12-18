Корсетный лиф и насыщенный красный: эффектный выход Тины Кароль в винтажном платье Gucci

На днях звездный бомонд собрался на светский ужин от Moet & Chandon и глянца Vogue. Для мероприятия в рождественском стиле Тина Кароль выбрала винтажное красное платье, которое Том Форд создал для дома Gucci.

На рождественском вечере Christmas Gala, который отгремел 16 декабря, собрались звезды первого эшелона украинского шоу-биза – Тина Кароль, Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Монатик, Tayanna и другие светские львицы. Все они поражали роскошными вечерними платьями и игривым настроением. Однако больше всего внимания было приковано к 36-летней поп-диве. Она ошеломила не только выступлением, но и смелым образом.

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Эффектный образ Тины Кароль на светском вечере

Певица появилась в винтажном платье насыщенного красного цвета с корсетным лифом. Глубокое декольте с драпировкой на груди довершил узкий вырез, который добавил сексуальности и не выглядел вульгарно. Шелковый подол приталенного наряда завершил аккуратный шлейф.

Да, на Тине Кароль винтажное платье от бренда Gucci, которое создал американский модельер Том Форд. С 1990 по 2004 год он был креативным директором модного дома. Это наряд из его осенней коллекции 2003 года. Его стоимость на официальном сайте составляет 8 500 долларов – 233 тысячи гривен.

Тина Кароль в винтажном платье Gucci / Фото Vogue

Красное платье Gucci Тина Кароль дополнила блестящими туфлями-лодочками в тон с черными бантиками. В эффектном образе артистка сняла кокетливое видео, засветив в кадре все прелести фигуры.