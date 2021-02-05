Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева представила капсульную коллекцию одежды и аксессуаров бренда BEVZA.

Украинский бренд BEVZA представил капсульную коллекцию BEVZA Mastercard Edition, вдохновленную жизнью в современном городе.

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Вещи из коллекции украинского дизайнера Светланы Бевзы невозможно купить за деньги, но можно получить в обмен на оплаты картами Mastercard.

Капсульная коллекция состоит из 11 элементов одежды и аксессуаров. В каждую вещь капсулы заложена функциональность и комфорт. При создании коллекции использовали эко и переработанные материалы. К осознанному потреблению вещей неоднократно призывала в программе "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева.

В первую очередь, я создала историю, прописала определенный манифест современного городского жителя, и только потом перешла к созданию коллекции. Для меня было важно, чтобы все вещи были действительно нужны человеку в большом городе. Чтобы человек чувствовал себя уверенно и комфортно, несмотря на то, работает ли он в офисе, или гуляет в парке,

– отметила Светлана Бевза.

В коллекцию вошла бестселлер BEVZA – знаковая сумка-пояс. Универсальный шарф-плед с жаккардового плетения поможет спрятаться от холодного ветра. В капсулу также вошли уникальные украшения с номером карточки и даже аромат для дома.

Вдохновением для создания коллекции послужила эстетика 70-х и знаковым личностям этой эпохи. Спортивный костюм – это дань истории успеха Владимира Ященко, легкоатлета из Запорожья, который поставил свое время мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Фотографом съемки выступил Стефан Лисовский. За мейк отвечала Светлана Рамокова, а над волосами работал Павел Лотник. Стоит отметить, что Алла в новой съемке предстала перед поклонниками в новом образе. Обладательница роскошных длинных волос примеряла парик с короткой стрижкой.



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter



Алла Костромичева представила капсюльный наряд BEVZA / Jet Setter