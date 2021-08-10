Инфлюэнсер уже давно стала диктатором стиля и красоты, поэтому тысячи девушек из разных стран вдохновляются своим кумиром и восхищаются всеми ее выходами.

Партнерский материал Встроенные паровые электрокамины с обогревом для квартиры: подборка самых популярных устройств

Американская модель и бизнесвумен – одна из самых желанных персон на светских вечеринках. Знаменитость любит появляться перед камерами в облегающей и сексуальном наряде, который подчеркивает ее фигуру. Кроме стильной и лаконичной одежды, американская бизнесвумен предстает перед камерами в эпатажных аутфитах.

Миллионные состояния позволяют Кайли Дженнер в свое удовольствие тратить деньги на брендовые вещи и драгоценности. Именно для нее немало дизайнерских аксессуаров выпущены в одном экземпляре.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Самая младшая из сестер Кардашьян больше всего любит эпатировать на публике. Ее самые смелые образы трудно забыть, поэтому вспоминаем в день рождения именинницы самые интересные аутфиты, которые она выбирала для светских мероприятий.

Инфлюенсер на празднование Хэллоуина оделась в змеиный наряд с ног до головы. Кайли надела колготки, декольтированное боди, перчатки и массивный головной убор в виде головы кобры с клыками. Образ довершил длинный хвост и насыщенный макияж.

На вечеринку Джастина Бибера миллионерша решила отправиться в монохромном образе. Звездная красавица надела прозрачный красный комбинезон с велюровыми вставками в пикантных местах.

Сверху Кайли надела красный потертый плащ, а финальным штрихом стали вишневые туфли-лодочки от Givenchy на высоком каблуке.

Любительница демонстрировать свою фигуру захватила сеть обтягивающим мини-платьем серого цвета, которое она разбавила яркими длинными желтыми волосами, золотыми часами, браслетом и желтой минималистичной сумкой Hermes.

Для вечернего выхода модель составила образ до мелочей в шоколадных тонах. Она надела обтягивающий комбинезон, который дополнила сверху тренчем и высокими сапогами на каблуках. Аутфит завершила безупречная прическа, сумка из крокодиловой кожи и черные солнцезащитные очки.

Американка тщательно готовится к Хэллоуину, поэтому в 2019 году показала провокационный образ русалки. Звезда решила перевоплотиться в сексуальную русалку Ариэль, примерив соответствующий костюм. Перед сторонниками блогер предстала в бра в форме ракушек и изумрудной юбке с большим разрезом. Наряд был очень реалистичным и подчеркивал сексуальные формы Кайли Дженнер.

На ужин в ресторан инфлюэнсер отправилась в коротком мини-платье, которое не только едва прикрывало грудь и ягодицы, но и просвечивало нижнее белье. Она надела неоново-оранжевое мини-платье с вырезами на талии, больше похожее на тонкую кожу змеи или чешую рептилии.

На Балу Института костюма Met Gala популярная модель появилась в откровенном платье сиреневого цвета от бренда Versace с корсетом, юбкой-сеткой, шлейфом и рукавами из перьев. Длинные волосы Кайли также покрасила в сиреневый цвет. Этот аутфит знаменитости – фаворит вечера на светской вечеринке, о котором писали все ведущие модные издания.