Королева ночи: звезда Tik Tok Камила Коэльо пришла на вечеринку в эффектном образе – фото

Всемирно известная beauty-блогерша и светская львица Камила Коэльо прилетела в Майами на праздничный ужин, организованный брендом Michael Kors в честь выхода капсульной коллекции MMK x 007. Звезда сияла перед камерой в роскошном аутфите.

Звезда Tik Tok и модная блогерша Камила Коэльо поделилась со своей 9-миллионной аудиторией в инстаграме безупречным образом. Недавно знаменитость стала одной из агенток Майкла Корса и снялась в рекламной кампании новой капсулы.

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Michael Kors выпустил капсульную коллекцию, вдохновленную фильмами о Джеймсе Бонде. В нее вошли укороченная футболка с надписью "Agent 007", несколько купальников, рюкзаки и сумки с монограммами.

Модная блогерша посетила вечеринку вместе с такими знаменитостями, как Эльза Хоск, Лори Харвей, Шанина Шейк и другими.



Эффектный образ Камилы Коэльо и других знаменитостей / Фото из инстаграма

Камила Коэльо любит красиво одеваться, поэтому часто готовит своим поклонникам порцию для вдохновения. Ролики бразильянки в Tik Tok с ее традиционными переодеваниями набирают тысячи лайков и сотни комментариев.

На этот раз красавица показала стильный образ в инстаграме. Она надела черный топ на длинный рукав и широкие атласные штаны на высокой посадке. Ее образ дополнило золотистое колье на шее и массивные серьги.

Камила дополнила образ черной сумкой Michael Kors из новой коллекции и сделала стильный хвост с разрезом в виде зигзага.



Эффектный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Эффектный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюэнсерки