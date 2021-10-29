Звезда Tik Tok и модная блогерша Камила Коэльо поделилась со своей 9-миллионной аудиторией в инстаграме безупречным образом. Недавно знаменитость стала одной из агенток Майкла Корса и снялась в рекламной кампании новой капсулы.
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Michael Kors выпустил капсульную коллекцию, вдохновленную фильмами о Джеймсе Бонде. В нее вошли укороченная футболка с надписью "Agent 007", несколько купальников, рюкзаки и сумки с монограммами.
Модная блогерша посетила вечеринку вместе с такими знаменитостями, как Эльза Хоск, Лори Харвей, Шанина Шейк и другими.
Эффектный образ Камилы Коэльо и других знаменитостей / Фото из инстаграма
Камила Коэльо любит красиво одеваться, поэтому часто готовит своим поклонникам порцию для вдохновения. Ролики бразильянки в Tik Tok с ее традиционными переодеваниями набирают тысячи лайков и сотни комментариев.
На этот раз красавица показала стильный образ в инстаграме. Она надела черный топ на длинный рукав и широкие атласные штаны на высокой посадке. Ее образ дополнило золотистое колье на шее и массивные серьги.
Камила дополнила образ черной сумкой Michael Kors из новой коллекции и сделала стильный хвост с разрезом в виде зигзага.
Эффектный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюэнсерки
Эффектный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюэнсерки