Поп-звезда Бейонсе сияла перед сотнями вспышек камер на премьере фильма "Больно падать". Для показа нового проекта Netflix она надела роскошное платье.

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Исполнительница примерила длинное велюровое платье черного цвета от сербского дизайнера Вaлдрина Сaхити. Платье без бретелек удачно подчеркнуло пышный бюст Бейонсе, а крой платья "песочные часы" помог исполнительнице похвастаться стройной талией и акцентировать внимание на бедрах. У певицы привлекательная фигура "груши", которая помогает ей сексуально выглядеть в любом наряде.

Вечерний выход Бейонсе дополнила минималистичным клатчем черного цвета с блестками от Judith Leiber. Красавица сделала на волосах локоны, на лицо нанесла яркий макияж и довершила аутфит черными босоножками на каблуке и драгоценными перстнями.



Бейонсе в роскошном образе / Фото с инстаграма

На премьеру вестерна певица пришла со своим мужем Jay Z, который имеет непосредственное отношение к фильму. Музыкант выступил одним из главных продюсеров фильма. Для красной дорожки он примерил черный пиджак с атласным отложным воротником, черные брюки с атласными лампасами, белую рубашку и бабочку.

Перед выходом влюбленные сделали несколько милых кадров, сидя на заднем сиденье в машине.



Бейонсе в роскошном образе / Фото с инстаграма