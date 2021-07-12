"Королева Львова" Анастасия Федик появилась на Каннском кинофестивале в красном платье: фото

18-летняя Анастасия Федик из города Яворов на Львовщине, в декабре 2020 года завоевала титул "Королева Львов". Девушка попала в эпицентр звездной жизни, оказавшись на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

18-летняя студентка Университета информационных технологий и управления, что в польском городе Жешуве, родом из Яворова в конце 2020 года получила корону, титул и 100 тысяч гривен среди двух десятков конкурсантов.

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Победа принесла девушке годовой контракт о сотрудничестве с известным мировым глянцем L'Officiel.



Анастасия Федик на обложке глянца L'Officiel

Кроме этого, красавица оказывалась на обложке журнала L'Officiel Cyprus. Также она является автором материалов для глянцев L'Officiel Cyprus и L'Officiel USA.

Анастасия Федик недавно лишь мечтала о мире селебретиз, а теперь оказалась с ними на одной красной дорожке 74-го Каннского международного кинофестиваля, который проходит на Лазурном побережье Франции.

Образ Анастасии Федик

Девушка надела на красную дорожку кинособытия яркое красное платье с глубоким вырезом в зоне декольте и на ноге. Изделие подчеркнуло пышный бюст красавицы и ее стройную талию.

К яркому образу "Королева Львова" подобрала бежевые босоножки на каблуке, а на лице сделала яркий макияж. Визажисты подвели глаза черным лайнером и создали эффектные стрелки, губы нарисовали красной помадой.

Волосы девушка распустила, оставила их прямыми и довершила образ минималистичным золотым украшением на шее.



Стильный образ на Каннском кинофестивале