Модная инфлюенсер порадовала свою аудиторию фанатов французского сдержанного стиля новым уроком. Архитектор показала, как можно эффектно выглядеть в обычном кардигане и брюках, если их умело сочетать.

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Жюли Феррери очень редко решается на экстравагантные эксперименты. Ее образы состоят из классических и изящных сочетаний вещей друг с другом.

Для солнечного дня в Аяччо модная блогерша примерила красивый аутфит. Она надела коричневые вельветовые брюки от бренда Rouje Paris, которые соединила с бежевым кардиганом с объемными рукавами.

Fashion-образ Жюли дополнила легендарной молочной сумкой Dior Saddle с коричневыми кожаными вставками. Инфлюенсер позировала на камеру с распущенными волосами, довершив свой модный выход солнцезащитными очками и золотистым браслетом-цепочкой.



Жюли Феррери показала стильный образ / Фото из инстаграма инфлюенсера



Жюли Феррери показала стильный образ / Фото из инстаграма инфлюенсера



Жюли Феррери показала стильный образ / Фото из инстаграма инфлюенсера