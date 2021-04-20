Вы уже могли заметить, что в этом сезоне модницы часто надевают кислотные жакеты, неоновые брюки, яркие пальто и сумки. Тренд на цветные образы этого сезона заполонил сердца многих модниц. Инфлюенсеры этой весной упорно игнорируют бежево-коричневую гамму и призывают всех присоединиться к ним, создавая интересные комбинации.

Основным цветом весны считается зеленый и все его оттенки – от изумрудного до насыщенного флуоресцентного. Самым популярным элементом гардероба оказался жакет с гипертрофированной линией плеч от The Attico. Такое изделие носит датская стилистка Эмили Синдлев, модель Хейли Бибер и немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне.

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Звезда стритстайла Каролин Далл не обошла вниманием тренд. Она надела кислотные брюки от H&M с цветочной блузой и жакетом лавандового оттенка.

Шведская модель Эльза Госк на прогулку с дочкой надела сиреневый спортивный костюм, который соединила со стильной сумкой Balenciaga. В представленной коллекции весна-лето 2021 креативный директор бренда Демна Гвасалия разнообразил палитру сумок Hourglass создав модель неонового зеленого цвета.

Именно такой цвет чаще всего встречается среди аутфитов инфлюэнсеров. Модница Нина Сэндбич смело отправляется на прогулку в неоновых брюках, или же создает из этого цвета total look.

Немка Леони Ханне также любит применять в своих образах колорблок. Недавно отправляясь на прогулку it-girl выбрала сочетание фиолетового и салатового. Модель надела неоновое худи в паре с фиолетовыми брюками. Защитная маска салатового цвета безупречно дополнила стильный аутфит.