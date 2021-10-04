Коллекцию Balenciaga весна – лето 2022 показали в мультфильме Simpsons: фото и видео

В этом году Balenciaga выделились в модной индустрии своей креативностью и создали спецсерию любимого мультфильма Simpsons, представив там новую коллекцию весна – лето 2022.

Показ Balenciaga стал настоящим переворотом на Парижской неделе моды. Смелость креативного директора Демны Гвасалии дала глоток "свежего воздуха" модным показам и тронула публику, которая прибыв в театр Дю Шатель не увидела привычного подиума с моделями.

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Гостям показали 10-ти минутный эпизод "Симпсонов", в котором жители Спрингфилда отправились в Париж, чтобы принять участие в показе Balenciaga.

В мультфильме также показали реальную закулисную жизнь дизайнерской группы и обычных людей, которые мечтают о вещах известных брендов. В мультфильме Мардж застряла в дверном проеме в платье своей мечты, а Гомер, который не может произнести название Balenciaga, едва не потерял сознание, увидев на ценнике 19 тысяч долларов за платье.



Коллекцию Balenciaga весна – лето 2022 показали в мультфильме Simpsons

Персонажами мультфильма также стали Кайнье Уэст, Ким Кардашян, Джастин Бибер, Анна Винтур и другие знаменитости.

Фильм стал лишь частью шоу. Впоследствии на подиуме появилась Карди Би в платье с обложками журналов. Сама одежда новой коллекции была классикой Balenciaga, куртки в стиле Puffa XXL с большими заостренными плечами.

Этим показом имели целью не так удивить зрителей одеждой, как добавить комичности и более простого восприятия брендовой одежды и индустрии моды в общем.

Всю коллекцию бренда Balenciaga весна – лето 2022 можно увидеть на инстаграм-странице. Оттуда удалили все посты и опубликовали для 12 миллионов пользователей всю одежду, которую Демна Гвасалия создал для нового сезона.

Первой опубликованной фотографией стал аутфит черного цвета, который полностью прикрывает лицо. В таком наряде креативный директор сопровождал Ким Кардашян на красную дорожку Met Gala.

Все фото с показа смотрите на инстаграм странице бренда Balenciaga:

Мультфильм "Симпсоны" представлен брендом Balenciaga: смотрите видео онлайн​