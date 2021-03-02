Показ осенне-зимней коллекции прошел не в рамках Paris Fashion Week, а в Италии. Решение о переносе шоу принято, чтобы поддержать итальянскую моду и сотрудников индустрии.

Шоу состоялось в миланском драматическом театре Piccolo Teatro. Модели поднимались на сцену под музыкальное сопровождение. Почти вся коллекция создана в черно-белом цвете, поэтому можем отныне подозревать, что аутфиты в черных и белых цветах будут особенно актуальными в холодное время года.

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Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли призывает обратить внимание на сами вещи, а не отвлекаться на окраску. Однако он все же включил в показ немного нюдових образов, несколько зеленых и еще несколько моделей в синем и бордовом цвете.

В коллекции представлен короткий кейп, трикотажные свитшоти с вырезами, из-под которых виднеются белые рубашки, пальто из сетки, свитера в перьях и куртки-рубашки с цветочными аппликациями.

Модели надели эти вещи с короткими юбками и свободными шортами. Коллекция сочетает в себе эклектику, сексуальность, минимализм, черты женственности и андрогенности.

Коллекция Valentino осень – зима 2021/2022

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7

Коллекция одежды Valentino осень-зима 2021/2022 / Buro 24/7