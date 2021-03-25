Своей новой коллекцией Стелла Маккартни хочет обратить внимание на экологичность. Ранее она создала одежду из кожи грибов, а осенне-зимнюю коллекцию представила из устойчивых, переработанных и веганских тканей.

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Для создания наряда будущего сезона Стелла замиксовала непривычные цветовые сочетания. Коллекция пропитана лавандовым – главным цветом осени, а также оттенками воды, желтого и вариаций розового.

Маккартни не теряет веры в светлое будущее, и как многие другие дизайнеры, представлявшие свои коллекции на Неделях моды, советует осенью одевать много яркой одежды.

Среди главных оттенков коллекции – блестящая бирюза, появившаяся в виде высоких ботфортов-чулок, травянистый зеленый цвет, который украсил платья-трапеции, синий электрик в виде брюк клеш, оптические узоры на объемных трикотажных изделиях и клетчатый узор гусиная лапка на маскулинных жакетах.

Можно повнимательнее присмотреться к бежевому тренчу, который никогда не выйдет из моды, к сочетанию лавандового оттенка с фуксией и ягодного с голубым.

"Молодости свойственна смелость и новизна. С возрастом ты чувствуешь себя менее раскованным. Этот бренд такой молодой во многих аспектах – в его системах убеждений, в том, что мы ни к чему не приходим традиционным способом, – и я хочу, чтобы дух того, что я делаю, также оказался в моде", – сказала Маккартни.

Новая Коллекция Stella McCartney осень – зима 2021/22