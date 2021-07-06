Роскошные платья, сарафаны на сатиновые костюмы: коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22

В стенах Музея Родена в Париже, в окружении ближайших друзей бренда Dior, креативный директор Мария Грация Кюри представила коллекцию от кутюр. В связи с пандемией два предыдущих шоу проходили в онлайн-формате, и только теперь мир моды встал на свое место и пригласил уважаемых гостей.

Возвращение к персональному шоу за три сезона вызвало у креативного директора желание восстановить связь с "присутствием" через осознание тактильности ручного текстиля – тех специалистов, невидимой цепи людей в индустрии моды, без которых высокая мода не может существовать.

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Я думаю, что для людей, которые снова работают за столами в наших ателье, в работе над этим шоу была другая, невероятная энергия,

– отметила Кюри.

Перед началом показа Модный дом обратился за помощью к французской художнице Евы Жоспен, разработавшей серию вышитых шелковых панелей, которые выступили фоном и декорациями для показа.

Пространство украшали роскошные гобелены с богатыми узорами, которые перекочевали на ткани в коллекциях. Кроме сложной вышивки Dior представили тонкое нуарное кружево и дополнила некоторые платья декором из перьев.

Дизайнер представила изделия из полупрозрачных, плиссированных и деликатных тканей. Что касается силуэтов, то Мария Грация Кюри верна своей фирменной посадке – завышенной талии и изящному силуэту.

Кроме платьев, костюмов и сарафанов, креативная дизайнер сумела удивить всех полной неожиданностью на кутюрном показе – верхней одеждой. Обычно модельеры стараются обходить стороной эти элементы гардероба, однако на подиуме появились безупречные длинные и короткие пальто и кейпы, поэтому успех им точно обеспечен.



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Коллекция Dior Couture осень – зима 2021/22 / Vogue