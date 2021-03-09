Локацией для новой коллекции стала бывшая резиденция французских королей – Версальский дворец. Дизайнер при создании одежды отсылалась к сказкам "Алиса в стране чудес" и "Красавица и Чудовище".

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Креативная директор глубоко погрузилась в мир сказок и создала нежные наряды, будто для принцесс. Знаменитый жакет Bar Мария Грация Кюри видоизменила, добавив к нему капюшон, ведь сказочные герои часто отправляются в опасные путешествия, поэтому их одежда должна служить им защитой.

Лейтмотивом в коллекции стала роза, что удачно вписалась в нежных платьях. Этот элемент дизайнер позаимствовала из своей любимой экранизации "Красавица и Чудовище" в 1946 году, режиссером которой выступил Жан Кокто.

Бутон розы украшал пояс на талии, корсеты и рубашки. Кроме того, особого внимания заслуживает платье с разбросанными бутонами по всей юбке.

Показ коллекции состоялся в зеркальном зале Версаля, поэтому именно зеркалам принадлежала особая роль. Благодаря им моделей можно было разглядеть из лучших ракурсов. Идея отражения уже стала изображением сказки "Алиса в стране чудес".

Музыкальное сопровождение новой коллекции было именно таким, какое показывают нам в сказках – пугливое и иногда жуткое, присущее высоким замкам, в которых можно с легкостью заблудиться и невольно попасть в темное, закрытое пространство.

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